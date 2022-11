¿AEW prohibió a Colt Cabana hacer su podcast?

Luego de la locura que CM Punk creó en la conferencia de prensa posterior al PPV All Out 2022, Colt Cabana se tomó un tiempo fuera de su podcast, y dejó de publicar episodios. Muchos fans creían que el motivo de esto era que, dadas las suspensiones ocurridas y la investigación realizada, Tony Khan le había dicho que dejara de hacer su podcast.

Sin embargo, en el más reciente episodio de su podcast llamado The Art of Wrestling, Cabana aseguró que su decisión de tomarse un descanso de su podcast no fue por presión por parte de AEW, sino por decisión personal por distintos motivos. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Colt Cabana aclara que si no hace podcast, es solo porque no quiere

«No dejé de hacer el podcast porque la empresa para la que trabajo me dijo que no hablara de nada, o me dijo que no lo podía hacer. Ese no es el caso. Me gusta sacar podcasts de vez en cuando, destacando a mis amigos o a personas que encuentro súper interesantes.

«Desde el principio he sido demasiado abierto, quizá incluso siendo eso un error, pero he hablado acerca de cómo lidió con el hecho de perder el trabajo de mis sueños, que era en WWE, o luchar para poder ser un luchador independiente, o cómo ganar dinero en la lucha libre, o cómo sobrevivir a muchas cosas de la vida».