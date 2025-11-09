¿Tiene AEW un problema con la cantidad de campeonatos?

All Elite Wrestling (AEW) actualmente cuenta con un total de siete campeonatos activos, aunque la empresa ya ha anunciado su intención de introducir dos más en el corto plazo. A esto se suma el hecho de que los títulos de Ring of Honor (ROH) —compañía hermana de AEW— suelen aparecer con frecuencia en la programación semanal.

Si se hace el conteo total, AEW podría llegar a manejar nueve campeonatos propios, o incluso diecisiete si se incluyen los de ROH. Esta cifra deja en evidencia un punto innegable: AEW tiene demasiados títulos.

El tema de la sobreabundancia de campeonatos ha sido uno de los debates más recurrentes entre los fans. Por un lado, muchos celebraron la reciente introducción del Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW, un título largamente pedido y que responde a la expansión natural de la división femenina. Sin embargo, la creación del nuevo Campeonato Nacional AEW ha encendido una discusión sobre si la empresa de Tony Khan realmente necesita más cinturones o si, por el contrario, está perdiendo el equilibrio entre prestigio y saturación.

► El Campeonato Nacional AEW: ¿una necesidad o un exceso?

El Campeonato Nacional de AEW está inspirado en el legendario Campeonato Nacional NWA, creado en los años ochenta y portado por grandes figuras del pasado. Su diseño y concepto evocan una era clásica, pero en el contexto actual de AEW, muchos lo consideran redundante.

Y no es una crítica sin fundamento. AEW ya cuenta con títulos como el Campeonato TNT y el Campeonato Internacional Unificado, ambos diseñados para cumplir el rol de títulos secundarios que sirvan de vitrina a las estrellas en ascenso. En lugar de fortalecerlos y darles más relevancia, la introducción de otro campeonato con un propósito similar puede diluir el valor de los cinturones existentes.

Hasta el momento, Tony Khan no ha ofrecido una justificación sólida sobre la creación del Campeonato Nacional, y muchos fanáticos sienten que responde más al deseo de añadir variedad que a una necesidad real dentro de la narrativa o estructura competitiva de AEW.

► El caso del Campeonato Mundial Femenil de Parejas: una decisión más acertada

En contraste, la llegada del Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW ha sido ampliamente celebrada. La división femenil de AEW ha mostrado un crecimiento sostenido, y 2025 parece ser su año más fuerte hasta la fecha. La creación de estos títulos responde a un clamor histórico de los fanáticos y ofrece nuevas oportunidades para el talento femenino, que cada vez tiene más tiempo y protagonismo en la programación.

Sin embargo, el entusiasmo por este logro no impide que surjan nuevas preguntas. ¿Planea AEW crear también un Campeonato Nacional Femenil? ¿O incluso títulos de tríos? Si la compañía sigue este camino, podría estar abriendo una caja de Pandora en cuanto al número de campeonatos y la dificultad de mantenerlos todos relevantes.

► AEW frente a WWE y CMLL: una cuestión de equilibrio

El caso de AEW no es aislado. Otras empresas también han lidiado con la inflación de campeonatos. Por ejemplo, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) maneja actualmente alrededor de 31 campeonatos, mientras que WWE cuenta con aproximadamente 23 títulos activos. Ambas empresas han sido criticadas por tener más cinturones de los que realmente pueden manejar con coherencia narrativa.

AEW parece estar siguiendo el mismo camino, y eso podría restarle prestigio a sus títulos principales. En la lucha libre, cada campeonato debería sentirse especial, con una historia y un significado propio. Si todos los luchadores tienen un cinturón, entonces ninguno se siente importante.

AEW no necesita una colección interminable de títulos para mantener el interés del público. Lo que realmente fortalece a una empresa no es la cantidad de campeonatos, sino la calidad de las historias que los rodean.

El número ideal para AEW podría situarse en ocho campeonatos, suficientes para representar sus divisiones y estilos sin caer en la redundancia. Más allá de eso, el riesgo es claro: demasiados cinturones, demasiado poco significado.