AEW probará algo nuevo con Collision

No es un secreto que AEW Collision anda de capa caída, es sólo leer el más reciente reporte del rating del programa en la cadena TNT.

Por ejemplo, la transmisión de arriba sufrió el revés de competir ante WWE Elimination Chamber, a veces los sábados compite ante otros deportes lo cual obliga a la cadena a cambiar de horario el semanal.

Lo cual pasará próximamente.

El 22 de marzo para ser exacto, puesto que el Campeonato de baloncesto de la NCAA tendrá lugar.

Esto hará la compañía All Elite al respecto.

Según informó Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio, Esto es lo que harán.

Y cito.

“Así que el 22 y 23 de marzo, dentro de dos semanas, Collision será parte de un experimento. Se grabará el miércoles en Omaha, al igual que lo hicieron la semana pasada en Sacramento. La razón de esto es que TNT transmitirá el torneo de baloncesto de la NCAA ese fin de semana. Y debido a eso, están tratando de darles horarios beneficiosos.

«Quiero decir, podrían simplemente cancelar Collision si quisieran, y eso probablemente sería lo más lógico, ya que en horario estelar tienen el campeonato de la NCAA, que es un evento mucho más grande que AEW Collision o incluso Dynamite. Los torneos de la NCAA son un gran acontecimiento.

«Pero en lugar de cancelarlo, lo que harán es programarlo después del juego de las 8 p.m. cada noche. La hora estimada de inicio podría ser un poco más tarde, pero no antes. Será a las 11 p.m. EST y 8 p.m. PST, porque se transmitirán en diferentes feeds el sábado y el domingo.

«Harán un show de una hora el sábado por la noche y otro de una hora el domingo por la noche.

«Serán dos programas diferentes de una hora. Grabarán dos horas de Collision, pero emitirán una el sábado y otra el domingo. La idea es que, en lugar de emitir un show de dos horas con la segunda hora yendo de medianoche a 1 a.m. (lo que afectaría los ratings), prefieren dividirlo en dos noches consecutivas, justo después del partido del torneo.

«En teoría, esto debería generar dos buenos ratings, o al menos el del sábado debería ser fuerte. El del domingo, al ser un horario no habitual, tal vez no tanto, ya que AEW no suele tener buenos números en horarios desconocidos».