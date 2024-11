AEW presenta este sábado bloque de tres horas Collision + Rampage

El fin de semana de Acción de Gracias es, o debería ser, una festividad conciliadora, fraternal, como suerte de previa de la Navidad. Pero el pasado año, la lucha estadounidense «mainstream» vivió estos días con bastante hostilidad, cuando AEW presentó el sábado 25 de noviembre episodio semanal de Rampage, seguido del correspondiente de Collision, vía TNT, a modo de contraprogramación de Survivor Series: WarGames 2023, coincidiendo bajo franjas similares.

Y en 2024, la tradición se repite. Y no sólo hablo del Día de Acción de Gracias. Si bien con matices.

Mañana, sábado 30 de noviembre, TNT vuelve a ofrecer un bloque luchístico de tres horas, aunque Collision (grabado este pasado miércoles desde la Wintrust Arena de Chicago (Illinois, EEUU), será el primer show que podamos ver, a partir de las 4 pm ET, para después, a las 6 pm ET, emitirse Rampage (grabado el pasado día 27 desde la Santander Arena de Reading (Pennsylvania, EEUU).

Recordemos, el cartel principal de Survivor Series: WarGames 2024 tiene previsto como hora de inicio las 6 pm ET. Así, AEW quiere evitar la convergencia del «PLE» de WWE con Collision, show más valioso que Rampage; cuyos días en antena están contados.

De alguna manera, en 2024, el espíritu de Acción de Gracias se impondrá un poco más y disfrutaremos de una coexistencia algo menos hostil. Buena noticia, al fin y al cabo, para quienes rechazan el tribalismo y desean ver ambos productos.

Seguidamente, los carteles que al momento de escribir esta nota presentan Collision, Rampage y Survivor Series: WarGames 2024.

[AEW Collision]

[Rampage]

