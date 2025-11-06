AEW presenta el Campeonato Nacional: se definirá en Full Gear

Durante la más reciente emisión de AEW, Tony Khan anunció oficialmente la creación del Campeonato Nacional, un nuevo cinturón que promete unir distintas promociones bajo un mismo estandarte. El primer monarca se coronará en Full Gear mediante una lucha con formato Casino Gauntlet.

Según la informacipon de Tony Kahn el título se defenderá de manera interpromocional, extendiendo su alcance a empresas como NJPW, ROH, CMLL y el circuito independiente. Hasta el momento, los primeros participantes confirmados para la lucha son Bobby Lashley, Shelton Benjamin y Ricochet, tres luchadores con amplia experiencia y que están en una intensa rivalidad.

¿Qué pasará ahora?

El próximo paso será conocer al resto de los participantes del Casino Gauntlet en Full Gear, donde se coronará al primer Campeón Nacional. Con nombres de alto calibre y alianzas con distintas promociones, este nuevo campeonato podría convertirse en una de las piezas clave dentro del ecosistema de AEW y sus socios alrededor del mundo.