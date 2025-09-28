AEW prepara su primer Blood and Guts femenil

La división femenil de AEW está a punto de hacer historia con la llegada del primer Blood and Guts protagonizado por luchadoras. La confirmación se dio tras el choque entre Jamie Hayter y Julia Hart, un combate intenso que terminó encendiendo la mecha de una guerra mayor.

Hayter, quien estuvo fuera de acción más de un año por lesión luego de perder el Campeonato Mundial Femenil ante Toni Storm, regresó con fuerza para demostrar que sigue siendo una de las favoritas del público. Durante la lucha, la británica soportó la ofensiva de Hart, incluyendo un moonsault que por poco le da la victoria a la integrante del Triangle of Madness. Sin embargo, la ex campeona respondió con un demoledor Tombstone y finalmente selló el triunfo con su clásico Hayterade.

El resultado no significó el final de la batalla. Tras la campana, Julia Hart, Thekla y Skye Blue atacaron en conjunto a Hayter, pero rápidamente apareció Queen Aminata para equilibrar la situación. Fue entonces cuando Hayter tomó el micrófono y lanzó el reto que sacudió a toda la arena: “esta rivalidad sólo se puede resolver con tres palabras: Blood and Guts”.

► Un histórico enfrentamiento por venir

La declaración marca un antes y un después en AEW, pues será la primera vez que la división femenil protagonice el sangriento y brutal concepto de Blood and Guts. Los equipos aún no están definidos, pero lo que es un hecho es que la rivalidad entre Jamie Hayter y el Triangle of Madness alcanzará un nuevo nivel en este histórico combate.