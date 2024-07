Se entiende que hoy algunos consideren un tanto desvirtuado el concepto de «puertas abiertas» entre AEW y NJPW, pues casi todas las grandes estrellas de los últimos años en la casa nipona hoy trabajan para la casa Élite.

Aunque esto permite que, por ejemplo, podamos ver un quinto duelo entre Kazuchika Okada y Kenny Omega, tras los cuatro disputados en New Japan años atrás que marcaron un nuevo estándar para todo gran combate que se precie, con un cuarto y último hasta ahora, seis años atrás, en la cima de casi todos los ránquines luchísticos.

Y AEW dejó entrever la posibilidad de un Okada vs. Omega V cuando en el episodio de Dynamite del pasado 1 de mayo ambos tuvieron un careo sobre el ring, ya con «The Rainmaker» como parte de The Elite y «The Best Bout Machine» expulsado del grupo. Omega emplazó a Okada a esperar unos meses hasta estar recuperado de su diverticulitis, desatando la ilusión entre los seguidores.

► All In 2024 y su ucronía

Pero a menos de un mes de la celebración de All In 2024, no parece que Okada y Omega vayan a medirse en el megaevento británico. Y hoy, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer confirma que este era el plan de AEW.

«Tenían la esperanza de hacer este año un Kazuchika Okada vs. Kenny Omega por el Campeonato Continental en AEW All In».

Y desgraciadamente, el plazo de recuperación de Omega lo dejará muy cerca.

«Kenny Omega se va a quedar a muy pocas semanas de luchar en All In London. Se operó el 16 de mayo y el periodo habitual de recuperación es de cuatro meses. El estado de salud de Omega era bastante peor que el de la mayoría de personas que se operan por una hernia».

Con todo, Omega volverá a los rings más pronto o más tarde, y AEW seguro no dejará pasar la oportunidad de programar un ¿último? duelo del canadiense contra Okada.