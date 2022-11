AEW planea algo «grande» para hoy en Dynamite

Casi desde su arranque, AEW Dynamite consiguió recuperar esa sensación de imprevisibilidad que destilaban los episodios de WCW Nitro durante la mejor época de la extinta compañía de Ted Turner, gracias a buenos catalizadores dramáticos pero sobre todo mediante debuts o regresos; recurso del que quizás acabó abusando.

Y ahora, cuando ya sabemos que la vuelta de Kenny Omega y The Young Bucks es inminente, Bryan Alvarez comparte esto ante los micrófonos del Wrestling Observer Live.

«Ayer me contaron que algo grande va a pasar en el show. Y tú sabes, podría ser una de esas cosas de las que todo el mundo hable. Así que pregunté y nadie me dijo nada, pero me confirmaron que algo va a pasar esta noche, ¿vale?»