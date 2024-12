AEW quiso dejar con ganas de más a sus seguidores tras Full Gear 2024, evento que de alguna manera fue el «día uno» de ese reseteo comentado por Jon Moxley dentro de la historia que conjuntan él y los Death Riders en torno al máximo cetro de la empresa.

El más reciente Dynamite, pues, se presuponía un episodio esperado, como «fallout» de Full Gear 2024, pues además, contuvo el inicio del Continental Classic, con los tres primeros combates del torneo (Shelton Benjamin vs. Mark Briscoe, Claudio Castagnoli vs. Ricochet, Brody King vs. Darby Allin), sin olvidar la defensa del Campeonato Mundial ROH entre Chris Jericho y Tomohiro Ishii, así como una lucha clasificatoria para la International Women’s Cup de Wrestle Dynasty, con Jamie Hayter y Queen Aminata.

No obstante, los datos de audiencia indican lo contrario. Dynamite sólo logró reunir vía TBS a una media de 536 mil espectadores, y especialmente negativo, un rating del 0.15 en la franja demográfica clave (18-49); véase, el peor rating de la historia del programa bajo su horario normal, cuando hace apenas tres semanas, la edición del 6 de noviembre obtuvo un 0.16 (misma cifra lograda por el capítulo del pasado 19 de junio).

Tradicionalmente, el Dynamite previo al Día de Acción de Gracias reportaba buenos números a promotora y televisora. En 2023, 842 mil telespectadores de media y 0.26 de ratings; en 2022, 880 mil y 0.32; en 2021, 898 mil y 0.31. Y con similar «competencia» cada año; véase, NBA y baloncesto universitario. Por tanto, achacarlo a la fecha no supone un motivo legítimo.

Dave Meltzer apuntó una única «excusa» a considerar: en la Costa Oeste de EE.UU. Dynamite se emitió en directo (5 pm ET allí), y no en diferido, como suele ser habitual, lo que lucía previsible restara televidentes por aquella zona. En cualquier caso, ya expuse los números de anteriores años, cuando igualmente Dynamite se emitió entonces en directo para ambas costas.

Y obviaré el rendimiento del bloque de tres horas Collision + Rampage presentado el pasado sábado, con medias de telespectadores y ratings igualmente en puntos abisales; si bien esto resulta más entendible, dada la competencia de Survivor Series: WarGames 2024 y la emisión de ambos programas fuera de sus horarios regulares.

Sería hiperbólico decir que no hay esperanza para AEW, como proclama Eric Bischoff, pero parece poco probable que ahora, tras Full Gear 2024, el Continental Classic coseche grandes ratings.

Tal vez AEW debió posponer la historia de Jon Moxley y los Death Riders hasta que dicha justa concluyera, pues realmente la realización de un torneo luce cual coitus interruptus para el escenario que se había dispuesto tras el PPV del pasado 23 de noviembre. Cambio de dinámica un tanto disruptiva, con la implicación además en el C2 de nombres que en teoría iban a tener protagonismo inmediato en esa pugna contra Moxley y Cía, caso de Darby Allin.

Asimismo, cabe tachar, al menos según lo visto hasta ahora, de decepcionante la manera en que se está plasmando el presunto «takeover» de los Death Riders, que se asemeja ya a la historia de The Elite tras su ataque a Tony Khan. Esta se vendió como un completo cambio de statu quo donde estaría en juego el destino de AEW, para finalmente quedar diluida y carecer de verdadera repercusión. Y por ahora, la narrativa con «Mox» y sus secuaces no está teniendo mucho mayor impacto sobre el producto, reflejado en los comentados ratings.

Se antoja paradójico que en el peor año televisivo de AEW, la compañía lograra firmar una muy sustanciosa renovación con WarnerBros. Discovery, permitiéndole ser por fin un negocio redituable. Veremos, no obstante, si Dynamite logra recuperar un poco de pulso la presente semana antes de sacar definitivas conclusiones, aunque en 2023 las buenas luchas se demostraran incapaces de elevar las audiencias.

