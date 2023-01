Wrestle Kingdom 17 vio otro clásico instantáneo entre Kenny Omega y Will Ospreay; colisionaron en el Tokyo Dome buscando abandonarlo con el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP, lo cual acabó haciendo “The Cleaner”, tras una lucha a la cual Dave Meltzer le dio 6.25 estrellas, y que gustó incluso a Jim Cornette, a quien es difícil escuchar hablando bien de algo. Ambos guerreros han dado durante años enfrentamientos para la historia, siempre superándose, y no faltan quienes temen que el fin de su rivalidad está más cerca que lejos.

Kenny Omega vs Will Ospreay Highlights from Wrestle Kingdom 17

.@KennyOmegamanX @WillOspreay pic.twitter.com/HIgKuwJFVC — Covalent TV (@TheCovalentTV) January 8, 2023

► AEW no terminó con Kenny Omega y Will Ospreay

Pero no será en un futuro cercano, pues no solo New Japan Pro-Wrestling sino también All Elite Wrestling tiene planes para ellos, según informa nuestro compañero Dave Meltzer en su Wrestling Observer Radio. Es verdad que este tipo de encuentros no pueden darse demasiado a menudo pues perderían la magia pero ¿qué tan grande sería que el próximo fuera en la compañía Khan? Quizá Revolution, el primer PPV en 2023, fechado a 5 de marzo, sea demasiado pronto, pero más adelante, ¿por qué no? Incluso podría ser por un campeonato también.

“El miércoles [en AEW Dynamite], habrá un reconocimiento de la lucha Omega/Ospreay de alguna forma, no sé la forma exacta.

“Yo estaba como: ‘Dios, ¿por qué no dijeron nada al respecto? Fue uno de los mejores combates y tu propio chico ganó un campeonato, ¿por qué no dijiste nada el miércoles y tampoco el viernes?‘.

“Será mencionado. Algo está pasando con eso también esta semana“.

Veremos qué sucede mañana en el nuevo episodio de Dynamite y a dónde llega ese reconocimiento.

¿Dónde os gustaría ver próximamente a Kenny Omega y Will Ospreay?