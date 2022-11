AEW no aumentará el número anual de eventos PPV

Hace bastante tiempo que muchos fans de AEW están pidiendo que la compañía realice más eventos PPV al año. Lo habitual desde 2020 es que sean cuatro anualmente (Revolution, Double or Nothing, All Out y Full Gear) aunque en 2022 hubo uno más, Forbidden Door, que de momento no está claro si se repetirá en 2023. Pero exclusivamente son los mismos desde hace dos años, desde que en 2019, el primer año de vida de All Elite Wrestling, los ahora especiales de televisión Fyter Fest y Fight for the Fallen fueran pay-per-views.

Get ready for one of the biggest #AEW events of the year: #AEWRevolution pay-per-view will be LIVE at the @ChaseCenter Sunday, March 5th 2023 in San Francisco, CA!

🎟️ Tickets go on sale Friday 12/9 at 10am PT! https://t.co/UN1cNj1kQq | https://t.co/Y4EcTO5v4i pic.twitter.com/OF1XNF4SFH — All Elite Wrestling (@AEW) November 20, 2022

► AEW no hará más PPV

No obstante, Tony Khan siempre ha puesto en claro que no tiene la intención de añadir más al calendario. Lo dijo nuevamente en la conferencia de prensa después de Full Gear 2022. A muchos les resulta sorprendente el punto de vista de presidente dado que podrían ganar mucho más dinero haciendo más shows previo pago. Y si entramos en comparaciones con otras organizaciones, WWE ha realizado 11 hasta ahora en 2022 y todavía queda el último, Survivor Series WarGames. Eso sin contar NXT. Además, Khan señala también a ROH.

«He realizado 5 pay-per-views de AEW y 3 pay-per-views de ROH y no los veo necesariamente como productos de la competencia. Si me pregunta sobre mi capacidad personal, creo que 5 es un número realmente bueno para AEW y lo que hemos hecho con Ring Of Honor hasta ahora con 3 es realmente bueno.

«Creo que 8 es un buen número, pero también creo que es importante distinguirlo, porque no estamos haciendo 8 pay-per-views; AEW está haciendo 5 y ROH está haciendo 3. Los veo como dos propiedades separadas».

¿Os gustaría que AEW hiciera más PPV al año?