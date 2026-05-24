AEW: Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Zayda Steel y Viva Van

Esta noche, en la primera lucha del Buy In o Pre Show del PPV AEW Double or Nothing 2026, vimos cómo Megan Bayne y Lena Kross lograron vencer a Zayda Steel y Viva Van en un Five Minute Eliminator Match, en donde no estaba en juego el Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW.

► Así fue la victoria de Divine Dominion en su reto de cinco minutos en AEW Double or Nothing 2026

Megan Bayne y Zayda Steel comenzaron la lucha cuando inició el límite de cinco minutos. Apenas sonó la campana, Steel salió rápidamente del ring para armar su estrategia con Van. Al regresar al cuadrilátero, intentó sorprender a Bayne con un Tornado DDT, pero Bayne la detuvo fácilmente.

Steel luego intentó ganar con una rodada a espaldas, aunque Bayne bloqueó el intento y comenzó a perseguirla alrededor del ring. Van recibió el relevo y se lanzó desde la ceja del ring para atacar a Bayne.

Después logró sacar a Bayne del ring por encima de la tercera cuerda, aunque Kross apareció para derribar a Van en ringside y devolverla al cuadrilátero. Bayne castigó a Van con varias tacleadas de hombro en el esquinero antes de darle el relevo a Kross cuando quedaba poco más de dos minutos.

Kross derribó a Van con un lazo al cuello a ras de lona y buscó la cuenta, pero Van resistió. Kross siguió castigándola con codazos en el esquinero, aunque Van reaccionó con un codazo y trató de darle el relevo a Steel. Kross intentó impedirlo, pero Van logró conectar una patada enzuigiri cuando quedaba minuto y medio.

Steel recibió el relevo y sorprendió a Kross con una corbata a la cabeza seguida de un rodillazo. Luego Bayne volvió a entrar cuando restaban treinta segundos. Bayne castigó a Steel con una botaza a la cara y junto a Kross la remataron con un doble chokeslam para quedarse con la victoria.

Tras la lucha, Divine Dominion siguió atacando a sus rivales hasta que Anna Jay y Tay Melo aparecieron con un paño de madera y un tubo para hacer correr a las campeonas y anunciar que van por su título, pues recordemos, ellas fueron las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW.