AEW mantiene su calendario de PPV en secreto ¿por WWE?

Con Wrestle Dynasty en el espejo retrovisor, AEW ha anunciado los siguientes eventos de pago por visión para 2025: Revolution (9 de marzo), Dynasty (6 de abril), All In (12 de julio) y Forbidden Door (24 de agosto). Aún quedarían por conocerse las fechas y ubicaciones de Double or Nothing, All Out, WrestleDream, Full Gear y Worlds End.

► ¿Protegidos frente a WWE?

Es comprensible que esa información no se conozca teniendo en cuenta lo mucho que queda para esos shows, no obstante, esa no sería la única razón de que All Elite Wrestling no ofrezca esos detalles. Según apunta Dave Meltzer en el boletín de esta semana del Wrestling Observer, se estarían protegiendo para evitar nuevas batallas contra WWE:

“Una de las razones por las que las fechas de los PPV de AEW no se anuncian con suficiente antelación es porque la WWE está haciendo lo contrario de Worlds End y All In Texas, así como de otros programas. Todo se mantiene en secreto e incluso los internos no saben de las fechas y cosas posteriores a abril”.

► AEW Grand Slam: Australia

No es un PPV como se pensaba originalmente sino un especial de Collision pero el próximo show de AEW será Grand Slam: Australia.