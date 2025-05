AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Mike Bailey

Esta noche, en la quinta lucha del PPV AEW Double or Nothing 2025, vimos cómo «The Rainmaker» Kazuchika Okada logró retener el Campeonato Continental AEW ante «Speedball» Mike Bailey, en 16 minutos y 5 segundos.

Ambos comenzaron forcejeando y con toma de réferi en el centro del ring. Bailey tomó la delantera con una huracarrana sobre Okada, pero Okada lo bajó de la ceja del ring y lo estrelló contra las escaleras metálicas.

Bailey respondió con un moonsault desde las cuerdas sobre Okada y lo regresó al cuadrilátero. Sin embargo, Okada conectó un flapjack y luego lo mandó de nuevo fuera del ring. Tras regresar, Okada aplicó un DDT a Bailey, pero este reaccionó con una serie de machetazos al pecho y lo sacó del ring con una patada.

Okada intentó lanzarse en vuelo, pero Bailey lo anticipó y se impulsó en las cuerdas para aplicar un moonsault que lo derribó. Luego le conectó unas patadas voladoras y una ráfaga de golpes, seguida de un moonsault desde la tercera cuerda y varios derechazos.

Bailey remató con una patada directa al pecho y subió a la segunda cuerda, pero Okada lo hizo caer con unas patadas voladoras. Aun así, Bailey logró volar desde lo alto con una variante de plancha con giro de 450 grados.

Okada respondió con una patada y unas segundas patadas voladoras que lo dejaron aturdido. Cuando Bailey intentó lanzarse desde la cima una vez más, Okada lo interceptó en pleno vuelo con un Rainmaker para llevarse la victoria.

Kazuchika Okada beats Speedball Mike Bailey after catching the Ultima Weapon with his MID-AIR DROPKICK!!!

OKADA RETAINS THE CONTINENTAL TITLE… WHAT A MATCH.

pic.twitter.com/oB7PR7fNpg

— Drainmaker (@DrainBamager) May 26, 2025