AEW: Jungle Boy venció a Brian Cage

En la ma´s reciente edición de AEW Dynamite, en el especial Winter is Coming 2022, y en la segunda lucha de la noche, Jack Perry «Jungle Boy» se enfrentó a Brian Cage, quien estaba compañado de Prince Nana. Sorpresivamente, uno de los nuevos Campeones Mundial de Tríos ROH, el musculoso Cage, perdió el combate ante el joven Perry.

El final de la lucah llegó cuando Cage trató de aplicarle un lazo al cuello a Perry, luego de que este se distrajera e intentara corretear a Prince Nana, manager de Cage y su equipo en ROH. Perry se agachó y esquivó el lazo, y Cage tiró de la falda del ring a Nana. Allí, con un roll-up, Jungle Boy obtuvo la victoria por cuenta de tres luego de 8 minutos y 20 segundos.

Hook makes the save for Jungle Boy this could make an interesting partnership or tag team #AEW #AEWDynamite #WinterIsComing pic.twitter.com/FXwWk4sdgw

— BeyondThe3Count (@BeyondThe3Count) December 15, 2022