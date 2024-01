AEW: Jimmy Jacobs explica cuál es realmente su rol

Jimmy Jacobs fue presentado como nuevo guionista creativo de AEW cuando se confirmó su llegada a la empresa a mediados de 2023 pero ese no es realmente su trabajo, según él mismo aclara en una reciente entrevista en Developmentally Speaking mientras repasa toda la situación en lo relativo a por qué terminó su tiempo en IMPACT. Meses atrás, el también exWWE o ROH calificaba All Elite Wrestling como una «genial casa de locos».

«Ya era el momento adecuado. Mi tiempo en IMPACT había llegado a su fin, ya había logrado lo que me propuse allí. Fue un poco doloroso, me afectó… sabía que mi etapa allí había concluido antes de unirme a AEW. Intuitivamente, sentí que esto había terminado. Había agotado mis recursos después de cinco años y medio; me sentía creativamente agotado y la empresa necesitaba una inyección de nueva creatividad para impulsarse. La dinámica con el equipo creativo había alcanzado su punto máximo. ‘Este es el espectáculo que vamos a hacer, eso es todo. Puede ser mejor, simplemente no tengo las respuestas.’ Así es como se sentía. No tenía las respuestas para llevar a IMPACT a nuevos horizontes. Había hecho todo lo que estaba en mis manos por la compañía. Justo en ese momento, Bryan Danielson me llamó. Así es como funciona la realidad, así es como trabaja el universo. Mi tiempo aquí había concluido, pero una nueva puerta se abría. ‘Está bien, caminemos por ella’, pensé».

«Principalmente, lo que hago es dar formato al programa, organizar la información y comunicarla. Nunca se suponía que tuviera un papel creativo. Estaba agotado en IMPACT. Había agotado mi energía escribiendo televisión de lucha libre cada semana y realmente no quería hacerlo más. En AEW, mi trabajo no implica escribir televisión de lucha libre. Se trata mucho más de tareas administrativas«.

