AEW iba a expulsar a fan con camiseta de CM Punk

Parece ser que AEW no supera el éxito y el segundo prime que está teniendo CM Punk en WWE. Y, por tal motivo, Tony Khan estaría bastante enojado.

Enojado de haber tenido que despedir a CM Punk, quien desde que volvió a WWE, ha hecho duras declaraciones en contra de AEW y Khan.

Y todo indica que AEW ahora habría dado la orden a su equipo de seguridad, de que no se puede permitir carteles o mercancía relacionada con CM Punk en sus shows.

Pues bien, a través de su cuenta de X, antes Twitter, un fanático que se hace llamar @HelloKansas denunció que fue maltratado por el equipo de seguridad de AEW, la noche del miércoles 18 de diciembre, por tener una camiseta de CM Punk en Dynamite, y que fue amenazado con ser expulsado de la arena.

«Acabo de ser verbalmente agredido por el personal del evento en la grabación de esta noche de AEW Dynamite por llevar una camiseta de CM Punk. Me gritaron y amenazaron con echarme a menos que me la quitara o la volteara al revés».

Sin duda alguna, una situación bastante particular. De hecho, los fans de AEW hasta corearon el nombre de CM Punk en el PPV AEW All In de este año.

I just got verbally assaulted by event staff at tonight’s taping of @AEW Dynamite for wearing a @CMPunk shirt. Screamed at me and threatened to throw me out unless I took it off and turned it inside out.

— .hello//KANSAS (@HelloKansas) December 19, 2024