AEW: Hikaru Shida retorna a los Estados Unidos

La superestrella japonesa de All Elite Wrestling, Hikaru Shida, vuelve a los Estados Unidos luego de permanecer por espacio de once meses en el Lejano Oriente.

► Hikaru Shida estuvo casi un año en Japón

Hikaru Shida tuvo que retornar a Japón debido a que tuvo que renovar su visa de trabajo, por lo que desde noviembre de 2024 ya no se le vio participando en funciones de AEW.

Pero Shida no desaprovechó el tiempo y fue invitada a participar en diferentes funciones de empresas de lucha libre profesional femenina. De esta forma destacó su participación en eventos especiales como la celebración por los 10 años de carrera luchística de Maya Yukihi o en Lucha Fiesta Especial, el evento que organiza la Oficina de Comercio de México en Japón, donde tuvo la oportunidad de alternar con luchadoras del CMLL y AEW.

También fue invitada a luchar en el evento especial donde se conmemoraron 49 años de carrera de la legendaria Jaguar Yokota; así como en el proyecto independiente Gokigen Pro Hataage y con las empresas Prominence, Pro Wrestling WAVE y OZ Academy.

En sus redes sociales, la luchadora reveló que retornaba a Estados Unidos. Su último combate en AEW ocurrió el 21 de noviembre en AEW Dynamite en Pennsylvania, donde cayó ante Kris Statlander.