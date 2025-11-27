AEW: Harley Cameron y Willow Nightingale, a la final por el título de parejas

Esta noche, en la edición de la Víspera del Día de Acción de Gracias de AEW Dynamite, realizada desde la arena The Pinnacle en Nashville, Tennessee, vimos cómo las Sisters Of Sin de AEW, Julia Hart y Skye Blue, lucharon ante las Babes Of Wrath, Harley Cameron y Willow Nightingale, en las semifinales del torneo para elegir a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW.

Hart atacó a Cameron con la Tarántula usando las cuerdas como ayuda, luego, Blue atacó a Nightingale por la espalda y le aplicó tremendo Tornado DDT. Cameron atacó a Willow y le conectó una patadota a la cabeza a Blue, quien reaccionó con un tremendo powerbomb contra la humanidad de Cameron. Nightingale atacó a Blue y pronto llegó el final.

► Momento clave

Luego de una muy buena lucha de varios minutos, Willow Nightingale logró conectar su powerbomb contra Julia Hart y hacerle el toque de espaldas.

► ¿Y ahora qué?

Por ahora, Cameron y Nightingale deberán esperar a sus rivales, que saldrán de entre Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirawaka) y Megan Bayne y Marina Shafir, quienes se enfrentarán en la próxima semifinal, mañana en Collision.