Stephanie Vaquer es la nueva gran contratación de WWE. Y lo es, tan solo días después de su gran lucha ante Mercedes Moné en el PPV AEW Forbidden Door 2024, en donde dio una gran presentación que avivó aún más el interés tanto de AEW como de WWE para firmarla a tiempo completo.

Sin embargo, no todo habría sido color de rosas para la luchadora chilena, que se hizo famosa en México con el CMLL. Y es que, al parecer, Stephanie Vaquer habría sido dejada a la deriva en el aeropuerto de Elmont, New York.

► Stephanie Vaquer habría sido dejada a su suerte por parte de AEW

Ningún trabajador de AEW la habría llevado a su hotel. Ella habría tenido que solucionar estos inconvenientes por ella misma.

O, al menos, eso es lo que reporta el destacado periodista Harry Ruiz, quien es la voz en español de Las Vegas Raiders de la NFL, y tiene años de experiencia en medios de comunicación en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Ruiz en una reciente aparición como invitado especial en el video podcast Keepin’ It 100 de Konnan. Recordemos que esta es su versión, pero al no estar Harry tan involucrado con el mundo de la lucha, no se puede tomar cien por ciento como cierto su reporte:

“Recuerdo la situación de CM Punk en Londres, donde no lo recogieron del aeropuerto y terminó tomando el tren para ir a su hotel para el PPV de All In London. Sí, escuché que algo similar sucedió con Stephanie Vaquer y el PPV Forbidden Door de AEWxNJPW.

Escuché que algo similar a la situación de CM Punk sucedió con Vaquer y el Forbidden Door. No la recogieron del aeropuerto, ¿verdad? Así que, ella tuvo que encontrar su propio camino”.