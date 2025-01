AEW habría confirmado que Malakai Black está fuera de la empresa

La apertura esta semana del episodio de AEW Dynamite no pudo ser más vibrante. Por primera vez, Will Ospreay y Buddy Matthews se midieron en mano a mano, y aunque conjuntaron una batalla espectacular, casi se habla más en los últimos días de su segmento poscombate.

Ospreay salió ganador, y antes de marcharse, quiso tomar el micro y decir que tanto Matthews como Brody King y Julia Hart no necesitaban seguir a líder alguno, instándoles a caminar en solitario, antes de pedir el aplauso para el australiano, quien sólo respondió chocando la mano con «The Aerial Assassin».

¿Sugirió AEW el fin de The House Of Black? Apenas 24 horas después, varios reportes señalaron que Malakai Black no volvería a aparecer por la compañía, y este viernes, Dave Meltzer, vía Wrestling Observer Newsletter, reveló que en WWE ya esperan su regreso.

Y anoche, durante Collision, otro segmento pareció sugerir el fin de Malakai Black como «All Elite».

Cope, entre bastidores, dirigió las siguientes palabras a Brody King y Julia Hart, recordando la rivalidad que mantuvieron el pasado año.

COPE shares words of wisdom as he stands face to face once again with Brody King.



Watch #AEWCollision LIVE on @tntdrama & @SportsonMax @Brodyxking | @RatedRCope pic.twitter.com/TIG5rhBDE8