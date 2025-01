AEW hablando disimuladamente de Shinsuke Nakamura

No está claro que AEW haya cambiado su manera de operar en lo relativo a mencionar a la WWE directamente, a sus Superestrellas u otras cuestiones (eventos, luchas, segmentos, historias…). Pero es verdad que de un tiempo a esta parte han dejado de hacerlo. También hace mucho que Tony Khan no se mete en líos hablando de la «competencia» en redes sociales u otra plataformas de forma pública.

No obstante, durante el episodio de Collision del 25 de enero, en el combate que enfrentó al actual Campeón Continental de AEW, Kazuchika Okada, con el presente Campeón Mundial Televisivo de ROH, Komander, los comentaristas (Jim Ross, Nigel McGuinness y Tony Schiavone) sí evitaron mencionar a Shinsuke Nakamura, quien hoy ostenta el Campeonato de Estados Unidos de la WWE.

NM: «Habla de algunos grandes combates que viste de Okada, JR. De algunos momentos que lo establecieron».

JR: «¿Quién es el tipo que…? Me recuerda a… El vocalista de… Queen«.

NM: «¿Freddie Mercury?«.

JR: «Sí, se viste como él. No está con nosotros ahora mismo. Nunca lo ha estado».

NM: «Se fue al otro lado (se refiere al fallecimiento del músico), pero sin duda Freddie Mercury tenía una presencia increíble…».

JR: «Sí, una gran presencia…».

TS: «Gran estilo».

JR: «Y tuvieron un gran combate».

J.R. trying to mention Shinsuke Nakamura in a sneaky way results in a situation where I’m unsure if the other commentators realise what he’s doing or think Ross is actually talking about Freddie Mercury vs. Okada

[image or embed]

— forever botchamania (@maffewgregg.bsky.social) 27 de enero de 2025, 12:13