Esta noche, en el gran especial de AEW y AEW Dynamite denominado AEW Grand Slam México y realizado desde la mítica Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, vimos una tremenda lucha por parejas de cinco ante cinco con los mejores y más destacados luchadores de AEW.

Claudio Castagnoli, Jon Moxley y Wheeler Yuta de The Death Riders, hicieron equipo con Matt Jackson y Nick Jackson de The Young Bucks, para llevarse la victoria ante Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs de The Opps y Will Ospreay y el ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Swerve Strickland.

Llegamos a esta lucha gracias a que la semana pasada en AEW Dynamite, en el especial denominado Summer Blockbuster, y luego de un empate por límite de 30 minutos entre Strickland y Ospreay, The Death Riders y The Young Bucks irrumpieron en el ring, reavivando la guerra que han desatado juntos recientemente en AEW.

Sin embargo, The Opps hicieron su aparición para obligar a sus rivales a retirarse. Y, por eso, todos arreglaron su diferencias luchando esta noche en la Arena México.

Shibata golpeó a Yuta con múltiples antebrazos y lo derribó con uno más contundente, antes de que Hobbs ingresara. Hobbs lanzó con fuerza a Yuta contra la esquina y luego Joe volvió al ataque con un toque de espaldas, que solo alcanzó la cuenta de dos. Moxley ingresó para enfrentar a Joe y ambos intercambiaron golpes hasta que Joe le aplicó una dormilona, desatando el caos en el ring.

Ospreay limpió la casa al sacar a Matthew y luego se lanzó con un Skytwister Press sobre todos sus rivales fuera del cuadrilátero. Moxley y Ospreay se enfrentaron en la lona, y tras un conteo en dos segundos, Moxley buscó una kimura, pero Ospreay resistió. Moxley soltó la llave para detener a Strickland, y Ospreay lo sorprendió con una patada antes de que Yuta retomara el relevo.

Hobbs regresó, arrinconó a Yuta con varios lazos al cuello y lo derribó con un lazo corto. Los Bucks intentaron intervenir, pero Hobbs los sujetó por el cuello hasta que Moxley interrumpió, y luego Hobbs los expulsó del ring con una embestida. Shibata entró con una patada en carrera y un supléx, pero Hobbs respondió con un powerslam para una cuenta en dos segundos.

Mortos intervino y dejó fuera de combate a varios, hasta que Joe lo castigó con un uranage en la esquina. Los Bucks regresaron para sacar a Joe del cuadrilátero, pero Ospreay evitó el EVP Trigger y conectó un Oscutter que los hizo retroceder. Strickland voló hacia fuera del ring, mientras Shibata y Yuta intercambiaron golpes hasta quedar tendidos.

Strickland y Moxley se enfrentaron nuevamente en el ring, hasta que Swerve derribó a Moxley. Strickland y Ospreay atacaron en conjunto a Moxley, pero Matthew interrumpió el Swerve Stomp, y en medio del desorden, Moxley sorprendió a Strickland con una rodada a espaldas jalando los pantalones para llevarse la victoria con una rodada a espaldas.

Tras el combate, los rudos continuaron con la paliza hasta que “Hangman” Adam Page bajó al ring para hacer el salve. Page arremetió con todo contra The Death Riders, hasta que intentó un Buckshot Lariat sobre Jon Moxley.

Moxley esquivó el ataque, lo que hizo que Page impactara sin querer a Matthew Jackson. Nicholas Jackson le gritó molesto, mientras Moxley intentaba atacarlo por la espalda, pero The Death Riders optaron por retirarse por la rampa.

Page intentó ir tras ellos, pero no logró alcanzarlos. Finalmente, Hangman se enfocó en animar al público mientras la mesa de comentaristas agradecía a CMLL y a los fans de México al cerrar la transmisión de esta función desde la Catedral de la Lucha Libre, la inmortal Arena México.

THEY DON'T CALL @WILLOSPREAY "THE AERIAL ASSASSIN" FOR NOTHING!

Watch #AEWGrandSlamMexico LIVE on TBS & MAX pic.twitter.com/S8jzHcAzG1

— All Elite Wrestling (@AEW) June 19, 2025