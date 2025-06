Esta noche, en el gran especial de AEW y AEW Dynamite denominado AEW Grand Slam México y realizado desde la mítica Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, fuimos testigos de una tremenda lucha entre dos de los mejores luchadores de esta generación: MJF y Místico, quien fue el último hombre encargado de lograr un boom de la lucha libre en México, precisamente, con el CMLL.

El Seminarista de los Ojos Blancos, el Rey de Plata y Oro, logró vencer ante MJF, el autoproclamado «Héroe Americano» que ahora forma parte de The Hurt Business. Llegamos a esta lucha porque MJF ha adoptado su peculiar versión del patriotismo y dijo que Místico, el icónico luchador y querido héroe mexicano, no debía luchar en Estados Unidos.

Sobre todo, luego de sus torpes luchas como Sin Cara en el pasado. Esta lucha representó una batalla cultural y una guerra entre México y Estados Unidos, con el orgullo nacional, el patriotismo y el orgullo personal en juego.

Místico levantó a MJF y lo golpeó varias veces, pero al tomar impulso en las cuerdas, MJF lo atrapó con un piquete a los ojos. Místico respondió con una patada, aunque MJF lo impactó con un destroyer para otra cuenta en dos segundos. MJF subió por la rampa, pero Místico lo siguió y buscó aplicarle La Mística. MJF lo bloqueó y le aplicó un martinete. Ambos quedaron tendidos, y el réferi salió del ring para revisar su condición.

MJF fue el primero en levantarse, arrastró al réferi al cuadrilátero e inició el conteo. Místico apenas logró regresar al ring en la cuenta de ocho. MJF intentó el Long Island Sunrise desde las cuerdas, pero Místico lo interceptó con un Spanish Fly. Sin embargo, solo consiguió una cuenta en dos segundos. Místico se puso de pie, pero el réferi estaba distraído por MVP. Místico aplicó La Mística y MJF se rindió, pero el réferi no lo vio.

Esto le dio a MJF la oportunidad de aplicar un golpe bajo y buscar la victoria con una rodada a espaldas, pero Místico se liberó. MJF conectó otro golpe bajo frente al réferi, quien de inmediato decretó la descalificación. MJF se desperó y tuvo que hacerle faul a Místico, perdiendo por descalificación.

Tras el combate, The Hurt Syndicate continuó castigando a Místico. MJF le quitó la máscara a Místico y la exhibió con orgullo. Bandido, Templario y Titán acudieron al rescate de Místico.

Desde atrás, Kevin Knight y «Speedball» Mike Bailey sorprendieron a The Hurt Syndicate con patadas voladoras desde la segunda cuerda. Le entregaron una máscara a Místico para que pudiera cubrirse por respeto. Sonó su música mientras The Hurt Syndicate se retiraba por la rampa.

