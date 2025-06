Esta noche, en el gran especial de AEW y AEW Dynamite denominado AEW Grand Slam México y realizado desde la mítica Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, vimos un gran combatazo por el Campeonato Mundial Femenil CMLL, en donde la puertorriqueña-mexicana Zeuxis, cayó ante la luchadora de talla internacional, Mercedes Moné, quien es la nueva monarca y ahora ostenta este prestigioso campeonato para añadir más logros a su legado.

Llegamos a esta lucha gracias a que Mercedes Moné lanzó el desafío con total confianza tanto en redes sociales como en Summer Blockbuster la semana pasada, y la campeona reinante Zeuxis no tardó en aceptar.

Zeuxis comenzó la lucha derribando a Moné contra la lona y logró una cuenta en dos segundos. Luego la envió a la esquina para conectarle una patada voladora, lo que le permitió obtener otra cuenta en dos segundos. Zeuxis mantuvo el dominio y castigó con fuerza a Moné, quien intentó sorprenderla sin éxito. Zeuxis volvió a atraparla y consiguió otra cuenta en dos segundos, seguida de un codebreaker, pero Moné logró salir del castigo.

Moné tomó impulso con las cuerdas y saltó sobre Zeuxis para aplicarle un Statement Maker, pero Zeuxis alcanzó las cuerdas para romper la llave. Zeuxis salió del ring, pero Moné la estrelló contra la barricada y luego la regresó al cuadrilátero para aplicarle una Meteora que terminó en una cuenta en dos segundos. Zeuxis reaccionó con una huracarrana que obligó a Moné a salir del ring, y acto seguido ejecutó un tope suicida sobre ella.

De regreso en la lona, Moné tomó el control e intentó un ataque desde la esquina, pero Zeuxis la interceptó con un Spanish Fly para una nueva cuenta en dos segundos. Zeuxis volvió a dominar enviando a Moné contra la esquina, pero cuando intentó rematarla, Moné la sorprendió con una movida de poder, un powerslam, un azotón contra la lona, con el que consiguió la victoria.

What a moment! @MercedesVarnado is now your NEW @CMLL_OFICIAL World Women's Champion!

Watch #AEWGrandSlamMexico LIVE on TBS & MAX pic.twitter.com/DZqTnLYAFL

— All Elite Wrestling (@AEW) June 19, 2025