Esta noche, en el gran especial de AEW y AEW Dynamite denominado AEW Grand Slam México y realizado desde la mítica Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, vimos un gran combatazo en donde Kazuchika Okada logró vencer a Mark Briscoe.

Esta lucha no fue por el Campeonato Continental AEW que ostenta el japonés, sino que fue porque Mark Briscoe quería buscar venganza y la lucha fue a nivel personal. Esto, debido a que Okada atacó brutalmente a Kenny Omega hace unas semanas.

Okada retuvo el título y se enfrentará a Omega en una lucha de unificación de campeonatos en el PPV AEW ALL IN 2025: Texas. El ganador se convertirá en el Campeón Indisputable AEW.

Ambos intercambiaron golpes, y aunque Briscoe mandó a Okada contra las cuerdas, Okada lo tumbó. Briscoe reaccionó con un fuerte derribo que estuvo cerca de darle la victoria. Okada lo castigó con varios golpes y luego le aplicó una desnucadora, retomando el dominio con un codazo volador. Okada provocó al público levantando el dedo del medio, lo mismo que a Briscoe, pero Briscoe respondió mordiéndole un dedo.

Briscoe lo derribó, subió a la tercera cuerda y se lanzó con un Froggy Bow, pero solo consiguió un conteo en dos segundos. Intentó el Jay Driller, pero Okada lo contrarrestó con una catapulta hacia atrás. Briscoe esquivó un lazo al cuello y también evitó un segundo Rainmaker. Ambos intercambiaron intentos de Jay Driller y Rainmaker hasta que Okada logró aplicarle un martinete a Briscoe. Finalmente, Okada conectó su remate final, el Rainmaker, obtuvo la victoria tras el fuerte castigo que recibió Briscoe.

No respect from @RainmakerXOkada, but @SussexCoChicken wasn't taking it!

Watch #AEWGrandSlamMexico LIVE on TBS & MAX pic.twitter.com/Nng5FBtF3B

— All Elite Wrestling (@AEW) June 19, 2025