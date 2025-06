AEW Grand Slam: México – Favoritos según los momios

El miércoles 18 de junio de 2025 All Elite Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre se unirán para la celebración del esperadísimo AEW Grand Slam: México en la Arena México en Ciudad de México (México).

A medida que se acerque el show, y en especial cuando de comienzo, estaremos contando todo al respecto. Mientras, vamos a conocer cómo están los momios, quienes son los favoritos para obtener la victoria de acuerdo al sitio web BetOnline.ag.

This Wednesday, 6/18!#AEWGrandSlamMexico will be LIVE from the historic Arena México!

Tune in for the two and a half hour event at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork + @SportsOnMAX, THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/uo4xTgcxBh

— All Elite Wrestling (@AEW) June 17, 2025