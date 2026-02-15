AEW Grand Slam Australia: Toni Storm y Orange Cassidy rapan a Wheeler Yuta

En AEW Grand Slam Australia se vivió un combate inusual, donde una cabellera estaba en juego, por lo que uno de los cuatro luchadores en el ring se quedaría sin su melena.

La estipulación elevó el dramatismo desde el inicio: quien recibiera el conteo sería rapado. “Timeless” Toni Storm y Orange Cassidy chocaron con Marina Shafir y Wheeler Yuta en un combate sin respiro.

Los Death Riders tomaron ventaja rápidamente: Yuta derribó a Cassidy y luego fue tras Toni, intentando castigarla con un piledriver ante el abucheo generalizado. En medio del caos, Luther apareció para sacar a Storm del peliEntradagro mientras sus rivales se concentraban en destruir a Cassidy en ringside, incluso estrangulándolo con un cable.

Toni regresó con furia. Derribó a Yuta y castigó a Shafir con un par de suplexes alemanes que cambiaron la inercia del combate. Cassidy, visiblemente agotado, se apoyó en Storm para continuar la ofensiva, y ambos se lanzaron contra Marina en un doble ataque.

Shafir resistió lo suficiente para permitir el ingreso de Yuta, pero este fue recibido con un DDT de Orange que lo dejó tendido. La lucha se convirtió en una guerra de sumisiones: Marina intentó un Sharpshooter mientras Storm atrapaba a Wheeler con un TCM Chickenwing. Ninguna llave prosperó, y los cuatro volvieron a atacarse sin tregua.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Yuta trató de reincorporarse, solo para quedar a merced de sus rivales. Cassidy neutralizó a Shafir con un Busaiku Knee que la envió fuera del ring antes de lanzarse sobre ella. En el cuadrilátero, Storm remató a Wheeler junto a Orange con una combinación de Orange Punch y Storm Zero que resultó definitiva.

► ¿Qué pasará ahora?

Wheeler Yuta no quería cumplir con la apuesta, pero Jon Moxley apareció para obligarlo. La derrota no solo representó un golpe fuerte para los Death Riders, sino también una humillación pública al perder la cabellera. Storm y Cassidy consolidan una sociedad que sigue siendo muy peligrosa.