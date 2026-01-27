AEW Grand Slam Australia tendrá una duración especial

Aunque la edición del pasado año resultara un éxito, AEW Grand Slam Australia se presenta en 2026 bajo un contexto algo menos favorable para la empresa, pues tras perder su acuerdo televisivo en aquel país hace apenas tres semanas, Dave Meltzer expuso vía Wrestling Observer Newsletter que la promoción de esta segunda entrega estaba siendo muy escasa para los seguidores locales.

Aunque esto no parece importar a Tony Khan y Cía, quienes presentarán un show más largo. Concretamente, media hora más largo que el presentado el pasado febrero. Según detalla el calendario de TNT, AEW Grand Slam Australia ocupa la franja comprendida entre las 8 pm ET y 10:30 pm ET del 14 de febrero (emitido en diferido dada la diferencia horaria). Véase, dos horas y media, lo que situaría este especial televisivo con una duración similar a la de Grand Slam México el pasado junio.

Por el momento, el cartel de AEW Grand Slam Australia, a celebrarse el 14 de febrero desde la Qudos Bank Arena de Sydney, está por estrenarse.

► Cartel AEW Dynamite 28-01-2026

Y mañana llega nueva entrega de AEW Dynamite, que tendrá lugar en el H-E-B Center de Cedar Park (Texas, EEUU), con el siguiente cartel. Recuerden que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura del show.

Tomorrow, 1/28!



We’re just over a day away from a packed Wednesday Night #AEWDynamite LIVE from Austin, TX!



The action gets underway at 8/7c on @TBSNetwork + @SportsOnMAX, TOMORROW! pic.twitter.com/PEJruIxq48 — All Elite Wrestling (@AEW) January 27, 2026