AEW Grand Slam: Australia, registra 502 mil de audiencia

El especial televisivo de AEW, Grand Slam: Australia, fue un éxito financiero por un lado y por el otro marcó un paralelo casi cinematográfico con WrestleMania 7.

Recordemos que el 15 de febrero salió al aire y por fin llegó el reporte de sus índices de audiencia.

¿Cómo le habría ido?

Según Dave Meltzer el especial televisivo tuvo un promedio de 502 mil visualizaciones simultáneas en TNT, con un rating de 0.21 en el codiciado rango demográfico de 18 a 49 años. Esto representa un aumento frente a los 387,000 espectadores y el rating de 0.10 de la semana pasada en el capítulo de Collision. Sin embargo, estas cifras solo corresponden a la transmisión por TNT y no incluyen la audiencia en la plataforma MAX, que ha sido un factor creciente en la audiencia total de AEW.

A continuación, el trino de Meltzer en su perfil en X.

Collision did 502K/0.21, don’t have the chart. NBA lead-in of course helped a lot really the key given it was out of its regular time slot. That doesn’t include MAX, so likely the biggest numbers since the early weeks of the show if you factor that in. First quarter (Omega &…

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 19, 2025