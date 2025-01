AEW Grand Slam: Australia no sería un PPV

El próximo gran PPV de AEW será uno muy especial, denominado AEW Grand Slam: Australia. El mismo se realizará el sábado 15 de febrero de 2025, desde el Brisbane Entertainment Centre en Brisbane, Queensland, Australia.

Aunque, originalmente, el show iba a realizarse desde el Suncorp Stadium, pero la baja venta de boletos obligó a cambiar la arena. Pues bien, ahora hay importante información acerca de cómo se podrá ver este show en los Estados Unidos.

► Así podrán ver AEW Grand Slam en Estados Unidos

Ha habido mucha confusión en torno a cómo se podrá ver este show, especialmente, en el país de las barras y las estrellas. Sin embargo, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer analizó que el mismo podría ir de manera gratis por HBO Max. Estas fueron sus palabras:

«Presumo que será un especial de Max; definitivamente no es un PPV. Tony Khan mencionó hace tiempo que, debido al horario, comenzará en medio de la noche. Por eso mismo dijo que no tiene sentido hacerlo como un PPV, porque la gente ve los PPV en vivo, y al ser en la madrugada, no los verían en directo».



Claro está, todo es una presunción y un análisis que realiza Meltzer. Quedamos todos a la espera de qué anuncie AEW al respecto, pero, parece claro entonces, que el especial no se emitirá en TBS o TNT en Estados Unidos. En México se podrá ver por FOX Sports.