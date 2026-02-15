AEW Grand Slam Australia: MJF retiene el Campeonato Mundial ante Brody King

Una vez más MJF puso en juego el Campeonato Mundial AEW, y enfrente tuvo a un peligroso rival que estuvo cerca de costarle el título, Brody King.

Desde el inicio quedó claro que el campeón no podría confiar solo en su habilidad, pues el retador buscó imponer su fuerza para destronarlo con poderosos ataques que lo pusieorn en graves problemas.

King atacó apenas sonó la campana, obligando a MJF a escapar del ring para tomar aire. Cuando regresó, Brody lo arrinconó con golpes brutales y un gorilla press body slam. El campeón reaccionó con inteligencia al atacar la pierna del retador, estrellándola contra el poste y enfocando su estrategia en debilitar la base del gigante antes de someterlo con llaves a ras de lona.

Brody recuperó terreno enviando al campeón al exterior con un clavado entre las cuerdas. De vuelta en el ring, descargó una ofensiva demoledora que incluyó un back body drop y finalmente una bala de cañón que estuvo cerca de darle el triunfo. Sin embargo, MJF respondió con una estrangulación que por poco deja inconsciente al retador.

► Momentos claves

La batalla se volvió cada vez más caótica. King resistió, derribó al campeón y lo obligó a rodar hacia ringside. MJF intentó usar su Dynamite Diamond Ring, pero el árbitro lo descubrió. Incluso Bandido llegó para darle apoyo morar a Brody, pero pese a todo, le costó hacer que su amigo reaccionara.

Aun así, el monarca encontró otra vía: atacó sin piedad y evitó una Gonzo Bomb que habría significado el final. Tras castigar la rodilla de Brody y hacerlo caer sobre la parte más dura del ring, lo devolvió al cuadrilátero para rematarlo con un Heatseeker definitivo.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Hangman Adam Page irrumpió con el contrato para la lucha titular en AEW Revolution, dejando claro que el siguiente reto de MJF ya está definido. El campeón continúa en la cima, aunque con un peligroso contendiente esperándolo en el horizonte.