AEW Grand Slam Australia: Kyle Fletcher retiene el Campeonato TNT ante Mark Briscoe

El Campeonato TNT estuvo en juego en una contienda que prometía violencia desde el primer segundo. Kyle Fletcher defendió el oro ante Mark Briscoe en una lucha de escaleras donde ninguno dejaría nada a la suerte.

No hubo estudio previo. Briscoe se lanzó al ataque y mandó al campeón fuera del ring para castigarlo con un clavado entre las cuerdas. Fletcher reaccionó con un suplex medio y medio que dejó al retador tendido, pero Mark respondió levantando una escalera para derribarlo con otro suplex antes de intentar el ascenso.

El momento más peligroso llegó cuando Fletcher interceptó a su rival en el borde del ring y lo lanzó desde la escalera hacia el suelo, quedando la pierna de Briscoe atrapada en la cuerda superior. Con el retador incapacitado, Kyle se arriesgó con un moonsault hacia el exterior y luego utilizó una escalera apoyada en el esquinero para estrellar a Mark como si fuera un dardo. Aun así, Briscoe resistió y derribó al campeón con una barrida que frenó su intento de recuperar el cinturón.

Fletcher cayó sobre una escalera y Briscoe no dudó en lanzarse desde lo alto con un Froggy Bow que lo atravesó hasta el suelo. Cuando parecía que el título cambiaría de manos, el campeón reaccionó y empujó al retador contra una escalera colocada en las cuerdas.

► Momentos claves

La lucha entró entonces en terreno salvaje. Briscoe evitó un brain buster, incluso mordió a Fletcher en tono burlón antes de fulminarlo con un Jay Driller sobre la escalera. Sin embargo, el campeón encontró un último recurso: interceptó a Mark en pleno ascenso y lo estrelló contra la lona con un rompecerebros. Ambos intercambiaron golpes en lo alto hasta que Briscoe salió disparado hacia la esquina, permitiendo a Fletcher subir sin oposición y descolgar el campeonato.

► ¿Qué pasará ahora?

Fletcher se mantiene como Campeón TNT y ahora estará esperando a un nuevo rival para disputar el cetro. Mientras que Mark Briscoe tendrá que replantearse el camino y ver cual será su futuro.