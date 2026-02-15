AEW Grand Slam Australia: Jon Moxley y Konosuke Takeshita empatan por el Campeonato Continental

Jon Moxley defendió el Campeonato Continental ante a Konosuke Takeshita, en un duelo que pese a ser un gran combate, no dejó contento a nadie por el resultado del encuentro, donde no hubo un ganador claro.

El arranque fue un duelo de llaves y constantes forcejeos mientras los aficionados coreaban por ambos. Takeshita logró imponer su potencia con un back body drop, pero Moxley respondió enviándolo fuera del ring para lanzarse con un clavado que dejó a los dos tendidos en el suelo.

La lucha se trasladó hacia la barricada, donde el campeón tomó ventaja hasta que el “Alpha” lo estrelló contra la barandilla con una patada brutal. De regreso al ring, Mox sorprendió con un piledriver, aunque el intercambio de golpes continuó sin que ninguno cediera terreno.

Moxley centró su castigo en el cuello del retador y lo llevó al límite con un estrangulamiento bulldog. Takeshita resistió y respondió con una poderosa bomba que estuvo cerca de terminar la lucha, pero el campeón volvió a levantarse.

► Momentos claves

El cierre fue dramático. Mox conectó un Paradigm Shift DDT que no bastó para el triunfo, mientras el retador devolvió el castigo con un rodillazo demoledor. Con menos de un minuto, ambos intercambiaron golpes sin descanso… hasta que la campana sonó.

► Qué pasará ahora?

Ambos luchadores se encararon tras la lucha y Takeshita atacó a Moxley, dejando en claro que esta guerra aún no termina y buscará un nuevo combate por el cetro.