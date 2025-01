AEW Grand Slam: Australia, 2×1 en boletos

El próximo gran PPV de AEW será AEW Grand Slam: Australia, el cual se realizará el sábado 15 de febrero de 2025 desde Brisbane, Australia. Aunque, en sí, el show no irá como PPV, dado que Tony Khan dijo que por la diferencia horaria tan grande, no era conveniente cobrar por ver el show, y preferiría darlo gratis a sus aficionados.

Pues bien, este evento comenzó con algunos problemas, pues inicialmente iba a ser en un gran estadio multipropósito como el Suncorp Stadium, con capacidad para 52 mil 500 personas. Pero, por la poca venta de boletos, el show tocó moverlo al Brisbane Entertainment Centre de Brisbane, Queensland, Australia.

► Siguen los problemas en la venta de boletos para AEW Grand Slam: Australia

Pues bien, ahora se ha podido saber que el problema con la venta de los boletos continúa. Y es que, según Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, AEW ahora está regalando boletos con una oferta especial de 2×1. Es decir, si compras 1 boleto, recibes otro completamente gratis. Estas fueron las palabras de Meltzer:

«AEW ofrece promoción de dos por uno en boletos para el evento Grand Slam en Australia. Eso no solo te indica algo —ni siquiera faltan dos o tres semanas para el evento—. Eso te dice que aún quedan muchos asientos disponibles, por vender».

Por ahora, solo se ha anunciado el combate en donde Mariah May defenderá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante «Timeless» Toni Storm. Y la lucha entre los nuevos aliados y amigos, Will Ospreay y Kenny Omega, ante Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita de The Don Callis Family.