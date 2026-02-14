AEW GRAND SLAM AUSTRALIA 14 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 14 de febrero AEW se emitirá desde la Qudos Bank Arena, en Sidney, Australia. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

  1. Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vencieron a Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) (****1/2).
  2. Kevin Knight venció a Scorpio Sky (***1/2).
  3. Mina Shirakawa venció a Viva Van (***).
  4. Death Riders (Marina Shafir y Wheeler Yuta) vencieron a SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel) (***1/2).
  5. Thekla venció a Brittnie Brooks (*1/2).
  6. LUCHA DE ESTACIONAMIENTO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (****1/2).
  7. CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (****1/2).

► Cartelera AEW Grand Slam 14 de febrero 2026

Cobertura y resultados AEW Grand Slam Australia 2026 | MJF vs. Brody King
AEW Grand Slam Australia 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Brody King.
  • CAMPEONATO TNT, LUCHA DE ESCALERAS: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe.
  • CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita.
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: ‘Hangman’ Adam Page vs. Andrade el Ídolo.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) (c) vs. MegaBad (Megan Bayne y Penelope Ford).
  • CABELLERAS CONTRA CABELLERA: Toni Storm y Orange Cassidy vs. Marina Shafir y Wheeler Yuta.

► ¿Dónde ver AEW Grand Slam Australia en vivo?

Fecha: sáabado 14 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Qudos Bank Arena Sidney, Australia

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNT (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TNT y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TNT y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNT y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales

 

🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
MJF (c) vs. Brody King MJF Retiene 75% Demasiado pronto para quitarle el título. MJF es favorito (-300).
Fletcher (c) vs. Briscoe
(Lucha de escaleras)		 Fletcher Retiene 98% Acaba de recuperar el título. El momento es suyo para continuar.
Moxley (c) vs. Takeshita Moxley Retiene 65% Los Death Riders están en su momento. Takeshita llegará al límite.
Hangman Page vs. Andrade Hangman Page 51% Necesita el impulso más que Andrade para un futuro combate titular.
Nightingale & Cameron (c) vs. Bayne & Ford Bayne & Ford 65% Megan Bayne está siendo construida como fuerza dominante.
Storm & Cassidy vs. Shafir & Yuta
(Cabellera contra cabellera)		 Storm & Cassidy 85% Favoritos claros (-500). Wheeler Yuta perderá el cabello.
LA LUCHA SIGUE...
