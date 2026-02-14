Este sábado 14 de febrero AEW se emitirá desde la Qudos Bank Arena, en Sidney, Australia. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado sábado en AEW Collision
- Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vencieron a Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) (****1/2).
- Kevin Knight venció a Scorpio Sky (***1/2).
- Mina Shirakawa venció a Viva Van (***).
- Death Riders (Marina Shafir y Wheeler Yuta) vencieron a SkyFlight (Dante Martin y Zayda Steel) (***1/2).
- Thekla venció a Brittnie Brooks (*1/2).
- LUCHA DE ESTACIONAMIENTO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (****1/2).
- CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (****1/2).
► Cartelera AEW Grand Slam 14 de febrero 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Brody King.
- CAMPEONATO TNT, LUCHA DE ESCALERAS: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita.
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: ‘Hangman’ Adam Page vs. Andrade el Ídolo.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) (c) vs. MegaBad (Megan Bayne y Penelope Ford).
- CABELLERAS CONTRA CABELLERA: Toni Storm y Orange Cassidy vs. Marina Shafir y Wheeler Yuta.
► ¿Dónde ver AEW Grand Slam Australia en vivo?
Fecha: sáabado 14 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Qudos Bank Arena Sidney, Australia
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNT (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TNT y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TNT y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNT y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales