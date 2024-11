AEW Grand Slam: Australia 2025 cambia de arena

Se anuncia oficialmente un cambio en la ubicación del evento AEW Grand Slam: Australia, que está programado para el 15 de febrero de 2025. Originalmente, iba a realizarse en el Suncorp Stadium en Milton Queensland pero finalmente se hará en el Brisbane Entertainment Centre en Brisbane.

