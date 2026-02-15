AEW Grand Slam Australia: Babes of Wrath retienen el Campeonato de Parejas

Harley Cameron y Willow Nightingale, las Babes of Wrath, se enfrentaron a MegaBad, representadas por Megan Bayne y Penelope Ford, en un duelo donde ambos equipos dejaron todo en el ring.

Ford evitó un castigo conjunto, lo que permitió a Bayne tomar el control al enviar a Cameron contra el esquinero. A partir de ese momento, las retadoras comenzaron a trabajar con relevos rápidos, castigando a Harley con rodillazos y evitando que pudiera escapar hacia su esquina.

La reacción llegó cuando Cameron logró zafarse para dar entrada a Nightingale. Willow irrumpió con potencia, enfrentando a ambas oponentes al mismo tiempo y provocando una caída cercana sobre Bayne justo antes de la pausa.

Ford dominó brevemente hasta que Cameron la derribó. Bayne ingresó, pero fue recibida con un DDT que encendió al público. El combate se descontroló cuando las cuatro luchadoras coincidieron en el ring; entre el caos, Harley atrapó a Megan con un cangrejo a una pierna que fue interrumpido por Penelope.

► Momentos claves

Nightingale volvió para neutralizar la amenaza, aunque Bayne respondió con autoridad. El momento más impactante llegó cuando Cameron conectó un Destroyer que dejó a todos expectantes, pero la lucha continuó tras levantarse las cuatro competidoras.

En la recta final, Ford aplicó un Stunner sobre Harley mientras Megan se lanzaba desde el ring para derribar a Willow en el exterior. Sin embargo, Cameron esquivó el siguiente ataque de Penelope y sorprendió con un paquete que selló la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La celebración fue inexistente. Lena Kross irrumpió para atacar a las campeonas y pronto quedó claro que estaba aliada con MegaBad. Con una nueva amenaza en el panorama, el reinado de las Babes of Wrath podría tener los días contados.