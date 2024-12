AEW Grand Slam 2025: Un error provoca las quejas de los fans

Menos de un mes atrás, se anunciaba oficialmente un cambio en la ubicación del evento AEW Grand Slam: Australia, que está programado para el 15 de febrero de 2025. Originalmente, iba a realizarse en el Suncorp Stadium en Milton Queensland pero finalmente se hará en el Brisbane Entertainment Centre en Brisbane. Y las modificaciones en este futuro evento especial de la casa Élite no terminaron.

► Un error con los boletos

Como numerosos fanáticos están dando a conocer, AEW les ha enviado el siguiente comunicado por correo electrónico:

«Debido a un error técnico con el mapa de asientos online para AEW Grand Slam, se mostraban de manera incorrecta las filas de las secciones A y D, lo cual ha sido corregido.

Todas las personas que poseen un boleto han sido recolocadas en una ubicación similar alrededor del cuadrilátero, y quienes compararon paquetes VIP originalmente no tendrán que realizar ningún movimiento ya que continuarán siendo válidos para el show en el Brisbane Entertainment Centre. A medida que se acerque el evento, les haremos llegar más información sobre los paquetes VIP.

Pedimos disculpas por los inconvenientes.

El equipo de Ticketek».

Y no han tardado en surgir los problemas, como este fan, TheGRVOfLightning, que publica este mensaje en Reddit:

«Este es un caso del que me alegro de haber tomado capturas de pantalla, porque vaya… esto necesita pruebas. Creo firmemente que AEW ha hecho todo lo posible para que cualquier queja llegue a un callejón sin salida, y aquí está la razón. Cuando los boletos para Suncorp se pusieron a la venta inicialmente, compré un boleto F Reserve para mí y un B Reserve para mi amigo. Aquí está la cuestión, inicialmente, cuando los boletos B Reserve estaban a la venta, eran solo boletos para la pista. Lo que AEW ha hecho ahora es clasificar prácticamente todo el estadio como B Reserve, lo que resultó en lo siguiente: yo obtuve una mejora gratuita de $200. Mientras que mi amigo fue degradado de asientos en la pista a asientos en la parte superior del estadio.

La razón por la que estoy diciendo que creo que cualquier intento de queja por reembolso sería inútil, es que los promotores dirán que es la misma clase de boleto, a pesar de que debería quedar claro para todos que mover a alguien de los asientos de la pista a los de la parte superior del estadio no es en absoluto lo mismo. AEW, si tuvieran algo de conciencia, deberían haber dirigido al promotor a reembolsar todos los boletos y luego hacer un nuevo proceso de venta, en lugar de joder a varios miembros de su base de fanáticos aquí».

Entre otros varios que responden diciendo:

«Me han j*dido completamente, convirtiendo un boleto de más de $300, que estaba cerca del ringside, en una mi*rda de asientos en la parte trasera del lugar, que ni siquiera tienen el valor de lo que pagué. Una broma absoluta de reubicación. ¿A quién contacto?».

«He pasado de estar en B7, junto a la rampa y a 14 asientos del escenario, a estar en 15A, fila L. Se siente mal. Con estos asientos, no me importaría gastar $150 más para 3 boletos y conseguir el sector A que estaba disponible hoy más temprano».

«He pasado de la sección 323 en Lang Park a la S30 en el BEC. No sé qué pensar de eso».