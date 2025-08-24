Esta mañana, en la segunda lucha de la noche, vimos cómo el JetSpeed («The Jet» Kevin Knight y «Speedball» Mike Bailey), junto con Michael Oku, cayeron derrotados ante el potente trío de Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) y Ricochet, en el PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2025.

El combate comenzó con Ricochet y Oku, siendo Oku quien tomó la iniciativa, aunque rápidamente GOA intervino. La ventaja de los rudos no duró, ya que JetSpeed neutralizó a GOA y Oku se concentró en Ricochet.

► Así fue la victoria de Ricochet y Gates of Agony en AEW x NJPW Forbidden Door 2025

Oku sufrió una caída fuera del ring tras un empujón de Liona, pero fue llevado de nuevo al cuadrilátero, donde buscó la cuenta, pero Ricochet levantó el hombro a tiempo. GOA mantuvo la ofensiva sobre Oku hasta que Ricochet retomó el relevo. Oku recuperó ritmo y trató de dar el relevo, pero Ricochet lo detuvo y salió del ring. Oku le dio el relevo a Knight, quien comenzó a dominar a la oposición.

Bailey entró al combate y los tres miembros de JetSpeed atacaron a Kaun hasta que Ricochet rompió la cuenta. Todos los participantes intercambiaron ofensivas y ataques hasta que Oku y Ricochet quedaron dentro del ring. Oku esquivó una patada y derribó a Ricochet fuera del ring, luego saltó sobre él, evitando una tacleada de hombro de Liona, y conectó un frog splash dentro del ring, pero Ricochet levantó el hombro.

GOA entró nuevamente, pero JetSpeed los detuvo. Ricochet golpeó a Knight con una rodilla, mientras Bailey evitaba ser sacada del ring. Bailey sacó a GOA por fuera y Knight conectó un lazo al cuello sobre Ricochet, seguido de un moonsault de Oku. Ricochet levantó el hombro nuevamente, pero Oku lo atrapó en un cangrejo, mientras GOA derribaba a JetSpeed.

El réferi fue distraído por GOA y Ricochet aprovechó para lastimar los ojos de Oku, recuperando los rudos la ventaja momentáneamente. Finalmente, Ricochet conectó su movida final y obtuvo la victoria para GOA.