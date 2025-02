AEW Games llegó antes que WWE 2K: «Me molesta»

Aún habiendo comenzado una década antes (después de que 2K Sports adquiriera los derechos tras la quiebra de THQ) la serie WWE 2K en 2013 con WWE 2K14 -el primer juego fue WWF WrestleMania en 1989- pues AEW Fight Forever no fue lanzado hasta el 2023, hay un detalle en el que la empresa comandada por Tony Khan se adelantó a la capitaneada por Triple H: las tachuelas en los combates.

► AEW Games antes que WWE 2K

Parece un detalle quizá insignificante -las tachuelas estaban disponibles para su uso en WWE Legends of WrestleMania de 2009, pero eran exclusivas del combate Hell in a Cell- pero es algo que molesta a Bryan Williams, desarrollador del último juego de WWE:

«Las tachuelas, hemos estado hablando de eso durante un tiempo, y creo que una vez que resolvamos ese problema, será la oportunidad perfecta para avanzar, como mencionaste, en lo relacionado con las cicatrices, el sangrado en la espalda, el pecho, los brazos, incluso. Creo que introducir eso como una nueva arma… Obviamente, como la mantequilla de maní y la mermelada, va de la mano con el sangrado en el cuerpo, en lugar de solo en la cara.

Así que es algo en lo que esperamos avanzar más temprano que tarde. Diría que los escuchamos, y es algo que también queremos hacer, especialmente al considerar que las tachuelas están en el juego de AEW. Sé que trabajé en ello, pero me molesta que el juego de AEW nos haya superado en cuanto a las tachuelas. No me gusta eso. Vamos a corregirlo», comenta en Pro Wrestling Shoot.

Es interesante apuntar, en especial para quienes disfrutar de la violencia en los juegos, que en el WWE 2K25 estará disponible la sangre en la lucha libre femenil.

It’s so lit that women’s superstars can now bleed in WWE games.#WWE2K25 pic.twitter.com/uFmuP0bVQB — Deonte DDJ (@deonteddj) February 5, 2025