AEW Fyter Fest 8 julio

Sin obviar la referencia de rigor a WWE, AEW presentó esta semana una primera parte de Fyter Fest de notable calidad, pese a que mis parámetros personales no puedan restablecerse hasta que los shows con público regresen como tal. Cual PPV, el ritmo del episodio no decayó en ningún momento, pues apenas hubo lugar para promos, poniendo el foco en los cinco combates, tres de ellos titulares, que ocuparon las casi dos horas de emisión.

Aunque la segunda jornada de Fyter Fest, estipulada para el próximo miércoles, se ha visto moderadamente modificada. En primer lugar, como ya previmos aquí en SÚPER LUCHAS, Jon Moxley no pondrá el Campeonato Mundial AEW sobre la mesa a causa del confinamiento al que deberá someterse. Así que, en respuesta, los Élite anunciaron que Fight for the Fallen 2020 será la cita que albergue tal defensa, evento previsto para el día 15 de este mes.

Pero además, Private Party se ganaron una tentativa al Campeonato Mundial de Parejas AEW que portan Kenny Omega y "Hangman" Page, después de vencer a Santana & Ortiz.

Cambios que dejan de esta manera la estampa del próximo especial de Dynamite.

► AEW Fyter Fest 8 julio: cartel actualizado

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y "Hangman" Page (c) vs. Private Party

Chris Jericho vs. Orange Cassidy

The Young Bucks y FTR vs. The Butcher & The Blade y The Lucha Brothers

Lance Archer vs. Joey Janela

Nyla Rose vs. rival por determinar

Brodie Lee, Colt Cabana y Stu Grayson vs. SCU

Asimismo, seguramente la suspensión de Sammy Guevara también haya provocado un ligero cambio en el diseño del cartel, ya que resulta lógico que "The Spanish God" hubiese disputado un combate.

Interesante, por otra parte, que no se revele la rival de Nyla Rose, y algunos ya especulan con que Tessa Blanchard haría su debut en AEW, pues la ex-Impact no se encuentra bajo cláusula que le impida competir ya en cualquier promoción.