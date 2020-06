AEW Fyter Fest 2020 se emitirá en dos jornadas

Apenas 24 horas después de AEW Double or Nothing II, la compañía de Tony Khan anunciaba primer combate para su siguiente PPV, AEW Fyter Fest 2020. Sin más demora, la victoria de Brian Cage en el "Casino Ladder Match" le otorgará allí una oportunidad titular contra Jon Moxley por el Campeonato Mundial AEW.

El problema es que la novel compañía aún no había determinado la fecha de realización del evento... hasta la pasada noche durante AEW Dynamite, cuando Jim Ross y Cía anunciaron que esta parodia de aquel infame festival musical titulado Fyre Festival tendrá segunda entrega, aunque no en modalidad PPV. Khan también lo reveló vía Twitter.

AEW Fyter Fest, 2 nights on @tntdrama! I’m excited to bring Fyter to @AEWonTNT on July 1 + July 8. Thank you to all of the great fans who’ve supported our pay-per-view shows and #AEWDynamite every Wednesday night! This one’s on the house! Or these two rather.