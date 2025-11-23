AEW FULL GEAR: Young Bucks y Josh Alexander ganan 1 millón de dólares

Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025, y el séptimo combate del show principal fue el que protagonizaron los Young Bucks y Josh Alexander contra Kenny Omega y Jurassic Express, que tenía en juego un millón de dólares gracias a AEW.

► Los Young Bucks salen de la bancarrota, pero…

El encuentro comenzó con un intercambio vertiginoso entre Nick Jackson y Jack Perry, marcando un ritmo frenético que apenas dio respiro. Kenny Omega no tardó en elevar la intensidad, volando sobre la tercera cuerda tras neutralizar a Josh Alexander, aunque la acción fuera del ring trajo consigo el momento más aterrador de la noche: un vuelo de Nick Jackson que terminó en una caída brutal contra el suelo cuando Luchasaurus no logró concretar la atrapada.

El combate se convirtió rápidamente en una exhibición de movimientos de alto impacto. Luchasaurus demostró su poderío físico lanzando a los Young Bucks y aplicando Chokeslams a diestra y siniestra, mientras que Omega repartió sus característicos Snapdragons a todos sus oponentes. La narrativa del combate dio un giro interesante cuando las tensiones afloraron; Josh Alexander, tras aplicar un Ankle Lock a Omega, fue víctima de una «Superkick Party» accidental por parte de los Bucks.

El desenlace fue pura anarquía. Con Alexander neutralizado fuera del ring tras recibir un One Winged Angel de Omega, Jack Perry quedó a merced de The Elite. A pesar de sus intentos de resistencia y un Tornado DDT, los números jugaron en su contra. Los Young Bucks finalmente capitalizaron, conectando el BTE Trigger sobre Perry para asegurar la cuenta de tres y llevarse el botín de un millón de dólares.

Tras el combate, los Young Bucks se marcharon con Don Callis y el millón de dólares; sin embargo, cuando vieron que el resto de la Don Callis Family castigaron a Kenny Omega, decidieron ir tras los atacantes, uniéndose a Jurassic Express, aunque perdieron el dinero que habían ganado en el combate. Omega, tras dudar un rato, decidió reconciliarse con Matt y Nick Jackson.