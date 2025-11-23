Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025, y el primer combate del show principal fue el que protagonizaron Darby Allin y PAC, en una lucha que venía precedido de una intensa rivalidad, y que es la secuela de lo sucedido en AEW Blood and Guts, que dejó a Allin con quemaduras en su cuerpo.

► Darby Allin y PAC disputaron un intenso combate

Este fue un combate inaugural intenso y brutal que contó una historia clara desde el principio. Darby Allin llegó al ring visiblemente herido, vendado en el brazo, la espalda y las costillas debido a quemaduras recientes, pero PAC inmediatamente convirtió esas lesiones en su objetivo.

En un momento del combate, Pac arrancó los vendajes de Darby y retorció la piel quemada expuesta. La lucha estuvo llena de acción de alto impacto y violencia, incluyendo a Darby siendo lanzado con tanta fuerza contra el esquinero que salió volando entre las cuerdas hacia el suelo, y luego Darby respondiendo con una patada desde la tercera cuerda hacia Pac, quien estaba sentado en una silla fuera del ring.

Fue una batalla de resistencia. Darby sobrevivió a múltiples suplexes y al Brutalizer de Pac; luego, cuando Darby parecía tomar la ventaja definitiva al aplicar su «Scorpion Death Lock», el momento decisivo se dio por la interferencia de Wheeler Yuta, quien apareció para distraer al réferi, lo que permitió a Pac golpear a Darby con un bate de béisbol a traición para conseguir la cuenta de tres y la victoria.