AEW FULL GEAR: Mark Briscoe es el nuevo Campeón TNT

Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025, y el sexto combate del show principal fue el que protagonizaron Kyle Fletcher contra Mark Briscoe, que puso en juego el Campeoanto TNT de AEW, en una lucha donde todo era permitido. Si Briscoe perdía se debía unir a la Don Callis Family.

► Mark Briscoe vence a Kyle Fletcher en un brutal combate

Este fue un brutal y sangriento combate sin descalificación donde Mark Briscoe y Kyle Fletcher (con Don Callis en ringside) se destrozaron mutuamente con sillas, escaleras y mesas. Desde el principio, la violencia fue extrema, con golpes en la cabeza, lanzamientos contra objetos y ambos luchadores sangrando profusamente.

La lucha se caracterizó por la constante interferencia de Don Callis, quien ayudó a Fletcher a escapar de situaciones peligrosas y le proporcionó un destornillador, con el cual Fletcher apuñaló repetidamente a Briscoe en la cabeza, incluso lamiendo la sangre.

Hubo algunas maniobras peligrosas como un Brainbuster de Fletcher sobre una silla, Briscoe estrellándose contra una escalera, y un Froggy Bow desde una escalera a través de una mesa, pero el Campeón se negaba a caer derrotado. El final llegó después de un Razor’s Edge de Briscoe a través de una mesa con alambre de púas, seguido de su Jay Driller, lo cual le dio la victoria y el título, a la vez que le permitió evitar unirse a la Don Callis Family.

Mark Briscoe ofreció su reciente campeonato en memoria de su hermano Jay.