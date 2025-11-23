AEW FULL GEAR: Kyle O’Reilly derrotó a Jon Moxley

por
Kyle O'Reilly

Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025, y el quinto combate del show principal fue el que protagonizaron Jon Moxley y Kyle O’Reilly, en una lucha super libre, que sería la continuación de los eventos de AEW Blood and Guts, donde O’Reilly hizo rendir al ex Campeón Mundial.

► Kyle O’Reilly vence a Jon Moxley en una lucha sangrienta

Este fue un combate salvaje y ultra-violento, sin descalificación, que se caracterizó por la brutalidad y el uso de objetos desde el primer momento. Kyle O’Reilly atacó a Jon Moxley antes de que sonara la campana, y el intercambio inicial fue técnico, pero rápidamente degeneró luego de que Moxley sacara un tenedor para apuñalar la frente de O’Reilly, quien sangró de inmediato.

O’Reilly no se quedó atrás, y después de aplicar un dragon screw y un jujigatame, lanzó a su rival contra el poste y la barricada, logrando que Moxley también empezara a sangrar. O’Reilly le quitó el tenedor a Moxley y lo usó contra la cabeza de este. Luego, sacó una cadena de debajo del ring, la enrolló alrededor de su puño y el cuello de Moxley, para castigarlo y asfixiarlo.

La lucha se convirtió en una batalla de llaves de rendición y fuertes golpes, donde ambos usaron la cadena para estrangularse y golpearse. Moxley intentó someter a O’Reilly con un bulldog con la cadena y un STF, pero O’Reilly se defendió apuñalando la mano de Moxley con el tenedor.

El climax del combate llegó cuando Moxley usó una silla para machacar el brazo de O’Reilly y aplicó su Death Rider. Sin embargo, O’Reilly se negó a rendirse y contratacó con un ankle lock, envolviendo el tobillo de Moxley con la cadena y aplicando un grapevine, el cual hizo rendir al ex Campeón Mundial una vez más.

Tras el combate, Jon Moxley decidió volver a atacar a su rival, aunque el público le recordaba que se rindió. Segundos después, llegaron los miembros de The Conglomerate y Death Riders para apoyar a sus compañeros.

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

