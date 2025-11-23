AEW FULL GEAR: Kris Statlander vence a Mercedes Mone

Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025, y el penúltimo combate del show principal fue el que protagonizaron Kris Statlander y Mercedes Moné, que tenía en juego el Campeonato Mundial Femenil AEW. Moné buscaba su título número 14.

► Kris Statlander retiene su título al vencer a Mercedes Mone

El combate arrancó con una intensidad explosiva, contrastando el poder puro de Kris Statlander contra la técnica oportunista de Mercedes Moné. La narrativa del encuentro giró drásticamente tras una secuencia fuera del ring: lo que pareció ser una lesión en la muñeca de Statlander se convirtió en el objetivo principal de la retadora, quien enfocó su castigo allí.

Moné dominó gran parte de la acción con una arrogancia notable, llegando a conectar una serie ininterrumpida de 14 suplexes alemanes, burlándose de Statlander. Sin embargo, la campeona demostró una resistencia sobrehumana, peleando literalmente con un solo brazo. Statlander logró poner las cosas a su favor con un brutal Blue Thunder Bomb contra el suelo y un sorpresivo Belly-to-Belly dentro del encordado.

El tramo final fue una serie de falsos finales no aptos para cardíacos, con Statlander conectando un impresionante Rib Breaker desde la tercera cuerda y un Martinente, pero Moné logró alcanzar las cuerdas milagrosamente. Tras un intercambio vertiginoso donde Moné buscó desesperadamente el Moné Maker, Statlander logró revertir la posición en el esquinero, logrando conectar el Saturday Night Fever para planchar a Mercedes y lograr la cuenta de tres, e impedirle que sume el Campeonato Mundial Femenil AEW a su colección.