AEW FULL GEAR: FTR recupera el Campeoanto de Parejas AEW

Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025, y el tercer combate del show principal fue el que protagonizaron Brodido y FTR, que tuvo en juego el Campeonato Mundial de Parejas AEWLos retadores llegaron acompañados por Big Stoke y buscaban su tercer título de la división.

► FTR logra su tercer Campeonato Mundial de Parejas

Este fue un combate de parejas caótico y brutal donde FTR les hiieron frente al poder de Brody King y el estilo aéreo de Bandido. Desde el inicio, FTR se enfocó en las lesiones y la interferencia de Stokely para mantener aislado a Bandido. La acción escaló rápidamente con golpes duros, vuelos suicidas y un cúmulo de «falsos finales» que tuvieron al público en vilo, con susto incluido luego de que Bandido fuera arrojado hacia fuera del ring y su cabeza impactó contra la barrera de protección.

La recta final fue un derroche de resistencia y castigo. Brody King evitó la derrota en múltiples ocasiones, pero finalmente fue neutralizado con un brutal martinete en el filo del ring. Bandido, a pesar de su increíble resistencia, sobreviviendo a un golpe con el cinturón y otro martinente, fue finalmente derrotado por el «Shatter Machine» final de FTR, quienes lograron su tercer Campeonato Mundial de Parejas AEW, poniendo fin al reinado de Bandido y Brody King luego de 90 días.

Escritor en Superluchas desde el 2019

