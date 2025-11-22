AEW Full Gear: Esto dijo Tony Khan en el media call

En unas horas AEW va a celebrar el evento Full Gear 2025 pero antes vamos a descubrir las mejores declaraciones de Tony Khan en la previa, en la conferencia de medios que el presidente y fundador de All Elite Wrestling protagoniza justo antes de cada PPV.

► En palabras de Tony Khan

Full Gear 2025

Tony Khan abrió la conferencia hablando de Full Gear, destacándolo como el evento que da inicio a la “temporada festiva” de AEW. Señaló que es uno de los PPVs más consistentes de la empresa y que este año AEW tiene el fin de semana “para sí misma”, algo que admitió no haber considerado hasta que se lo mencionaron.

La actual división femenil

Khan se mostró “impresionado” por la ética de trabajo de Mercedes Moné, especialmente por su agenda y la forma en que compagina apariciones en AEW y otras promociones. Destacó también a Kris Statlander como una de las piezas clave de la división y elogió el camino que la ha llevado a su reinado actual.

También habló del primer Blood & Guts femenil, diciendo que las luchadoras “lo sacaron del estadio”, que WBD quedó encantada con el combate y que afortunadamente no hubo lesiones graves. Aseguró que es un concepto que volverán a hacer.

Relación con la prensa y los fans

Khan habló sobre la importancia de la relación entre AEW y los medios, comparándola con otros deportes como el fútbol o el football. Elogió al periodismo especializado en wrestling, destacando que hay gente muy capacitada tanto en medios grandes como pequeños y agradeció a los equipos de prensa de AEW por aumentar el alcance de la compañía.

Añadió que suele escuchar el feedback de los fans: cuando el 80–90% es positivo, lo mantiene; y cuando el 10% no está satisfecho, intenta aprender de ello.

Warner Bros. Discovery y el futuro televisivo

Sobre WBD y la situación de la empresa ante un posible cambio de propietarios, Khan fue directo: “Solo puedo hablar hasta cierto punto”. Pero enfatizó su enorme agradecimiento por el apoyo recibido: “Hemos sido ‘heredados’ por nuevos responsables que no solo nos han respaldado, sino que han ayudado a que AEW crezca.”

Destacó la promoción continua que WBD brinda a AEW: lanzamiento de Collision, expansión de eventos en HBO Max, simulcast de Dynamite y Collision, PPVs disponibles en la plataforma.

Khan dijo sentirse “increíblemente positivo” sobre el futuro de AEW, incluso con la incertidumbre por la venta de WBD. Considera que la alianza está en un “tremendo momento” y agradeció personalmente a David Zaslav y al equipo directivo.

También reveló que DC Comics es probablemente el sponsor más grande que AEW ha tenido, siendo patrocinador principal de Full Gear.

Títulos en AEW y ROH

Tony Khan explicó que AEW produce muchas más horas de televisión que en sus primeros años, además de numerosos PPVs y unos 100 shows al año. Por ello, la cantidad de títulos ha aumentado.

En ROH, no tocó los campeonatos masculinos pero sí añadió cinturones femeninos. En AEW, la expansión de programas como Collision y más PPVs justifica nuevos campeonatos.

Sobre el Campeonato Nacional AEW, aseguró que el título se defenderá en Final Battle, lo que marcará la primera vez que un campeón de AEW defienda su cinturón en ROH.

ROH: problemas técnicos y retransmisiones gratuitas

Siguiendo con Ring of Honor, reflexionó sobre los problemas técnicos en Death Before Dishonor. La decisión de retransmitirlo gratis en YouTube y compensar a los fans terminó siendo muy positiva, ya que el show tuvo más visibilidad. Dijo que podría repetir ese modelo si fuese necesario, como ocurrió también con Global Wars.

NJPW: Okada vs. Tanahashi y Wrestle Dynasty

Khan habló de la elección de Kazuchika Okada como último rival de Hiroshi Tanahashi en Wrestle Kingdom 20: afirmó que encajaba perfectamente en los calendarios de ambas empresas. Reveló que se reunió con Tanahashi (presidente de NJPW) y ambos estaban muy ilusionados. Okada también habló con Khan y aprobó la idea. Calificó la lucha como “un tributo muy merecido” para Tanahashi y elogió el éxito en ventas de Wrestle Kingdom.

Sobre Wrestle Dynasty, dijo que no habrá edición en enero, pero que siguen abiertos a retomarlo en el futuro.

El libro This Book Is All Elite

Khan aclaró que, aunque habló con el autor Keith Elliot Greenberg, no participó en la producción del libro ni supervisó contenido. Elogió la obra y comentó que espera terminar de leerla cuando tenga tiempo.

Aprendizajes, errores y el caso de The Briscoes

Khan admitió que hay cosas que haría de otra manera, pero no puede cambiar el pasado y prefiere aprender de ello. Confesó que uno de sus mayores arrepentimientos es no haber tenido a The Briscoes en AEW antes: “Lo pienso todos los días. Hice todo lo que pude, pero aun así desearía que las cosas hubieran sido diferentes.”

El torneo Continental Classic

Tony Khan afirmó que los participantes del Continental Classic se anunciarán a principios de la próxima semana, esperando antes a ver si hay lesiones tras Full Gear. Prometió “un torneo excelente”.